Механики-водители подразделения морской пехоты армейского корпуса ЧФ РФ провели тренировки по управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву. Учения проводились в бухте Казачья (оккупированный Севастополь).

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, иередает Флот2017.

Военнослужащие в ходе учения тренировались преодолевать водные участки различной глубины, маневрировать на воде в условиях ограниченного прохода. Механики-водители отработали захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

Во время учения военнослужащие сдали нормативы по аварийному покиданию БТР.

В учении были задействованы более 20 бронетранспортёров.