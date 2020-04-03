Морская пехота оккупантов училась управлять БТРами в море
|12:21 27.04.2020
|Крым
Механики-водители подразделения морской пехоты армейского корпуса ЧФ РФ провели тренировки по управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву. Учения проводились в бухте Казачья (оккупированный Севастополь).
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, иередает Флот2017.
Военнослужащие в ходе учения тренировались преодолевать водные участки различной глубины, маневрировать на воде в условиях ограниченного прохода. Механики-водители отработали захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.
Во время учения военнослужащие сдали нормативы по аварийному покиданию БТР.
В учении были задействованы более 20 бронетранспортёров.
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