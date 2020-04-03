В оккупированном Крыму госпитализировали рекордное число пациентов с подозрением на COVID-19 – медики

12:01 27.04.2020   Крым

В аннексированном Крыму за прошедшие сутки госпитализировали рекордное число людей с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оккупированного полуострова, передают Крым.Реалии.

Так, согласно опубликованной информации, за 26 апреля госпитализировали сразу 23 человека, у которых подозревают COVID-19. Уточняется, что их диагнозы в дальнейшем должны будут подтвердить или опровергнуть лабораторно, но врачи уже начали лечение.

При этом, как сообщает пресс-служба, 25 апреля было госпитализировано 15 человек с подозрением на коронавирус, 24 апреля – 5 человек, а 23 апреля – три человека.

В то же время уточняется, что за прошедшие сутки 23 человека госпитализировали с ОРВИ, и 8 – с пневмонией.

Утром 27 апреля в оккупированном Крыму подтвержден один новый случай заражения коронавирусом – это работник медучреждения из Кировского района.

Таким образом, на текущий период в аннексированном Крыму зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завезены из-за границы, 10 завезены из России, 40 случаев – местные. В оккупированном Севастополе, по последним данным, зафиксирован 31 случай COVID-19.

До 30 апреля в оккупированных Крыму и Севастополе действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.



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