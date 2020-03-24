Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин

11:45 27.04.2020   Молдова

У Кишиневі, а також Бельцях з 4 травня знову стане платним громадський транспорт, який був безкоштовним через карантин. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це оголосив прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку. 

Прем’єр поінформував, що транспорт зовсім не працюватиме на травневі свята, з 2 по 3 травня, щоб не допустити великого скупчення громадян. А з 4 травня транспорт відновить повноцінну роботу - повернуться на роботу білетери і проїзд знову стане платним. 

Громадський транспорт у столиці Молдови став безкоштовним з 28 березня. Він курсував у спецрежимі: в робочі дні - з 5:30 до 10:00 і з 16:00 до 20:00. У вихідні - з 06:00 до 10:00 і з 16:00 до 19.30.

У поминальні дні 25, 26 і 27 квітня громадський транспорт у Кишиневі не працював, а кладовища були закриті. 

Як повідомлялося, Молдова не планує продовжувати надзвичайний стан після 15 травня.



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