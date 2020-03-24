Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
|11:45 27.04.2020
|Молдова
У Кишиневі, а також Бельцях з 4 травня знову стане платним громадський транспорт, який був безкоштовним через карантин.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це оголосив прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку.
Прем’єр поінформував, що транспорт зовсім не працюватиме на травневі свята, з 2 по 3 травня, щоб не допустити великого скупчення громадян. А з 4 травня транспорт відновить повноцінну роботу - повернуться на роботу білетери і проїзд знову стане платним.
Громадський транспорт у столиці Молдови став безкоштовним з 28 березня. Він курсував у спецрежимі: в робочі дні - з 5:30 до 10:00 і з 16:00 до 20:00. У вихідні - з 06:00 до 10:00 і з 16:00 до 19.30.
У поминальні дні 25, 26 і 27 квітня громадський транспорт у Кишиневі не працював, а кладовища були закриті.
Як повідомлялося, Молдова не планує продовжувати надзвичайний стан після 15 травня.
Ще на цю тему:
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
У Молдові через коронавірус скасували Парад перемоги
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
Минздрав Молдовы представил обновленные данные о ситуации с COVID-19
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви