Электронный кабинет моряка: что это такое и зачем

11:30 27.04.2020   Украина

В Украине в тестовом режиме запустили электронный кабинет моряка. Там представители этой профессии могут сохранять свои документы и подавать заявку на прохождение комиссии.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на Министерство Инфраструктуры Украины.

Электронный кабинет моряка  - портал, на котором можно сохранять свои документы, подать онлайн-заявку на прохождение комиссии.

 Пока ресурс работает в тестовом режиме. Но уже можно подать заявку на прохождение квалификационной комиссии. Моряки смогут просматривать свои документы, которые есть в наличие.

Полный перечень функций пока неизвестен, известно что они будут обновляться, - рассказал представитель фонда "Ассоль" Андрей Шевченко.



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