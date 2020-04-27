Электронный кабинет моряка: что это такое и зачем
|11:30 27.04.2020
|Украина
В Украине в тестовом режиме запустили электронный кабинет моряка. Там представители этой профессии могут сохранять свои документы и подавать заявку на прохождение комиссии.
Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на Министерство Инфраструктуры Украины.
Электронный кабинет моряка - портал, на котором можно сохранять свои документы, подать онлайн-заявку на прохождение комиссии.
Пока ресурс работает в тестовом режиме. Но уже можно подать заявку на прохождение квалификационной комиссии. Моряки смогут просматривать свои документы, которые есть в наличие.
Полный перечень функций пока неизвестен, известно что они будут обновляться, - рассказал представитель фонда "Ассоль" Андрей Шевченко.
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