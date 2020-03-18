30 квітня на Херсонщину завітають Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О. Ю. та Міністр інфраструктури України Криклій В. А. Разом з керівництвом області вони відвідають Генічеський район – КПВВ “Чонгар”.

Про це “Новомі Візиту” повідомили в Генічеській райдержадміністрації.

На Чонгарі міністри оглянуть режимну і сервісну зону та підпишуть меморандум щодо будівництва хабу для організації комфортного перетину громадянами України адміністративної межі з тимчасово окупованої територією Автономної республіки Крим.

Крім того на Херсонщині урядовці відвідають КПВВ «Каланчак» і Скадовський морський торговельний порт та проведуть в облдержадміністрації нараду з питань соціально-економічного розвитку Херсонської області.