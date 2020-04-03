У ЗСУ за добу 6 нових хворих на COVID-19 - командування Медсил

11:01 27.04.2020   Украина

44 випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтверджено у Збройних силах України станом на ранок понеділка, зокрема шість - за минулу добу, повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

"На 7:00 27 квітня у Збройних силах України обліковано 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальні випадки... За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні командування Медсил на сторінці у Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

Кількість одужалих і померлих за добу не змінилася.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебуває 361 людина. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 117 осіб.

Із нововиявлених хворих двоє перебувають у закладах охорони здоров'я (ВМКЦ Північного регіону), ще четверо військовослужбовців лікуються вдома в Харківській області під наглядом медичної служби.

"Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.



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