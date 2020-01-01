Коронавірус «скосив» російську армію: Шойгу повідомив про майже 900 хворих

10:45 27.04.2020   Россия

Станом на 26 квітня лабораторно підтвердили Covid-19 у 874 російських військових. 

Про це повідомило міністерство оборони РФ, передає Главком.

Серед них - четверо перебувають у важкому стані, один армієць - на штучній вентиляції легенів.

Зазначається, що у стані середньої тяжкості наразі перебуває 15 осіб з підтвердженим коронавірусом. Решта інфікованих немають симптомів недуги.

У російському міністерстві кажуть, що наразі у військовому госпіталі лікується 314 військових, в ізоляторах за місцем служби - 175 осіб, в лікувальних установах системи цивільного охорони здоров'я - шестеро, на домашній самоізоляції - 379 армійців РФ.

Також коронавірус виявили в 779 курсантів військових вузів. Крім того, занедужали 192 викладачів і вихованців військових довузівських установ. Разом із тим, інфіковані 245 осіб цивільного персоналу, які служать в армії РФ. 

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив відомчому оперативному штабу по боротьбі з поширенням коронавірусу опрацювати питання дострокового завершення навчального року в освітніх закладах Міноборони, приділивши особливу увагу випускним класам і курсам. Раніше Covid-19 виявили у вихованців військових училищ в Тюмені, Москві і Твері і в академії в Санкт-Петербурзі.

До слова, у Росії під Нижнім Новгородом 48 черниць Свято-Троїцького Серафимо-Дівеєвського монастиря заразилися коронавірусом. 



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