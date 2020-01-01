Станом на 26 квітня лабораторно підтвердили Covid-19 у 874 російських військових.

Про це повідомило міністерство оборони РФ, передає Главком.



Серед них - четверо перебувають у важкому стані, один армієць - на штучній вентиляції легенів.



Зазначається, що у стані середньої тяжкості наразі перебуває 15 осіб з підтвердженим коронавірусом. Решта інфікованих немають симптомів недуги.



У російському міністерстві кажуть, що наразі у військовому госпіталі лікується 314 військових, в ізоляторах за місцем служби - 175 осіб, в лікувальних установах системи цивільного охорони здоров'я - шестеро, на домашній самоізоляції - 379 армійців РФ.



Також коронавірус виявили в 779 курсантів військових вузів. Крім того, занедужали 192 викладачів і вихованців військових довузівських установ. Разом із тим, інфіковані 245 осіб цивільного персоналу, які служать в армії РФ.



Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив відомчому оперативному штабу по боротьбі з поширенням коронавірусу опрацювати питання дострокового завершення навчального року в освітніх закладах Міноборони, приділивши особливу увагу випускним класам і курсам. Раніше Covid-19 виявили у вихованців військових училищ в Тюмені, Москві і Твері і в академії в Санкт-Петербурзі.



До слова, у Росії під Нижнім Новгородом 48 черниць Свято-Троїцького Серафимо-Дівеєвського монастиря заразилися коронавірусом.