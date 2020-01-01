Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
|10:30 27.04.2020
|Турция
Затишье в движении лодок и запрет на рыбалку в Стамбуле, вызванный пандемией коронавируса, оказались хорошими новостями для дельфинов, которые плавают в богатых рыбой водах пролива Босфор между Европой и Азией.
Обнаружение дельфинов на Босфоре – обычно очень оживленном узком водном пути, соединяющем Средиземное море с Черным морем прямо через сердце Стамбула – это огромная редкость, передает enovosty.com.
«Снижение трафика лодок через Босфор оказывает большое влияние. Дельфины чувствуют себя свободно.Это позволяет дельфинам приближаться к береговой линии», – сказал Эрол Оркку, глава ассоциации любительского и спортивного рыболовства в Стамбуле.
До пандемии рыбалка была ежедневным ритуалом в Стамбуле, когда сотни людей зажигали костры для приготовления чая, когда готовились к долгой рыбалке вдоль берега.
Несколько дельфинов были также замечены в море возле мечети Ортакей, одной из самых известных туристических достопримечательностей Стамбула, сообщает Daily Sabah.
Дельфины устроили настоящее шоу в месте, где обычно пришвартованы множество рыбачьих лодок и гуляют туристы.
В последние недели морское движение на Босфоре резко сократилось из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции, а миллионы жителей Стамбула остаются дома.
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