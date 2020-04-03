Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних авіарейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном і хочуть повернутися додому, мали таку змогу.

Але, як повідомив 26 квітня міністр інфраструктури Владислав Криклій, повернутися такими рейсами можна буде лише за умови обов’язкової обсервації протягом 14 днів після повернення – у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за домашньою самоізоляцією буде здійснюватися за допомогою застосунку «Дій вдома» на платформі «Дія», сказав Криклій, передає Радіо Свобода.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі, – повідомило міністерство.

Інформація про рейси буде оприлюднена на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine, а оперативна інформація – на телеграм-каналі самого Криклія.

Україна вже повертала своїх громадян, які через запроваджені внаслідок коронавірусної пандемії обмеження застрягли в інших країнах, але після кількох рейсів цю програму скасували, коли люди, які поверталися, вже після повернення поставали перед необхідністю примусової обсервації, про яку їх не попереджали перед вильотом, при тому, що на момент прильоту урядова постанова про цю обсервацію ще не була чинною. В кількох випадках люди відтак виривалися з-під охорони і втікали.