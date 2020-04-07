У Туреччині зафіксували найнижчу за 20 днів смертність від COVID-19

09:45 27.04.2020   Турция

Кількість летальних випадків унаслідок від коронавірусної хвороби у Туреччині сягнула найнижчого показника за останні 20 днів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні було зафіксовано найменшу кількість летальних випадків за останні 20 днів», - зазначив міністр.

За даними МОЗ Туреччини, за добу в країні від COVID-19 померли 99 людей, а загалом з початку епідемії - 2805. При цьому виявлено 2357 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 110 130.

Він додав, що також дедалі менше стає пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

Разом із тим кількість пацієнтів, котрі одужали від  COVID-19 у Туреччині сягнула 29 140, у тому числі 3558 за останню добу.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі зафіксовано 2,97 млн ​​випадків зараження коронавірусом, з них майже 206 тисяч летальних, понад 873 тис. осіб одужали.



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