У Маріуполі проводиться епідеміологічне розслідування за фактом зараження коронавірусом 19 працівників обласної лікарні інтенсивного лікування.

Про це стало відомо на пресбрифінгу за участю голови Донецької ОДА Павла Кириленка, передає кореспондент Укрінформу.

«У Маріуполі ми маємо 22 (нові – ред.) випадки зараження. Серед них 19 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування... Випадок у Маріуполі зараз детально аналізуємо і вже вжили певних заходів, щоб локалізувати поширення вірусу», - зазначив Кириленко.

Водночас начальник Департаменту охорони здоров’я ОДА­­­­­­­­­ Володимир Колесник пояснив, що цей медзаклад не був визначений для прийому хворих з коронавірусом.

«Те, що сталося, це, на жаль, життєва ситуація, коли хворий ургентний надходить в ургентне відділення, не маючи підтвердженого захворювання. Він був прооперований у відділенні, і тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина (захворювання на COVID-19 - ред.)», - розповів Колесник.

Він додав, що після того як у хворого виявили COVID-19, почали перевіряти на коронавірус пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.

Начальник департаменту запевнив, що всіх працівників і пацієнтів в обласній лікарні перевірять за допомогою ПЛР-тестів, адже всі 19 медиків, які виявилися зараженими, отримали негативні результати швидкого тесту.

Колесник зазначив, що нові хворі частково перебувають на самоізоляції вдома, частково - у відділенні: «Лікарі та медичні сестри залишилися на карантин в умовах відділення, тому що хворі продовжують перебувати у відділенні, вони потребують медичної допомоги».

Він додав, що загалом на Донеччині COVID-19 було виявлено у 27 медиків, з них двоє вже одужали.

Загалом у Донецькій області лабораторно підтверджено 52 випадки COVID-19, з них один летальний, 10 пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, станом на 9:00 26 квітня в Україні лабораторно підтверджено 8617 випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.