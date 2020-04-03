Всі обсерватори, що розгорнуті в анексованому Криму на сьогодні, практично заповнені. Тому складений список санаторіїв, які можуть перевести в режим обсерваторів на півострові.

Про це повідомила російська "віцепрем'єр" анексованому Криму Олена Романовська на оперативному штабі із запобігання новій коронавірусній інфекції 26 квітня, передає Крым.Реалии.

«Потужність обсерваторів, що розгорнуті, наближається до повного заповнення, а тому складений список санаторіїв Криму, які зможуть надалі розвернутися як обсерватори», – повідомила Романовська.

Станом на 26 квітня в Криму виявлено 69 випадків захворювання, в Севастополі – 31.