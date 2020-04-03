Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у річницю заборони Меджлісу кримськотатарського народу на території Росії і анексованого Криму закликав міжнародне співтовариство «до подальшого посилення санкцій проти Росії до відновлення державного суверенітету України над Кримом і прилеглими до нього водами Чорного і Азовського морів», а також запропонував обговорити питання півострова на зустрічі в «нормандському форматі», запланованої на 30 квітня.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Крым.Реалии.

«В умовах репресій, які посилюються щодо кримських татар і етнічних українців у тимчасово окупованому Росією Криму, категоричних відмов російських окупантів у звільненні кримських політв'язнів, а також ультимативних тверджень офіційних представників Російської Федерації про те, що, мовляв, «питання про приналежність Криму закрите», закликаємо учасників відеоконференції «нормандського формату» на рівні міністрів, запланованої на 30 квітня 2020 року, обговорити ситуацію з правами людини і становищем кримськотатарського народу в тимчасовому окупованому Криму», – підкреслив Чубаров.

Він уточнив, що заборона Меджлісу - вищого представницький-виконавчого органу кримськотатарського народу, - є «одним із злочинних дій Москви, спрямованих на придушення волі і єдності корінного народу Криму, який відкрито виступив проти російського вторгнення до Криму і протидіє спробам його анексії, які тривають ».

«Заборона Меджлісу кримськотатарського народу продемонструвала відверту зневагу і порушення державою-окупантом фундаментальних норм міжнародного права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини і основних свобод, Декларацію ООН про права корінних народів», – повідомив голова Меджлісу.

Він підкреслив також, що «члени Меджлісу в анексованому Криму зазнають переслідувань». За його словами, Росія «демонстративно ігнорує Наказ Міжнародного Суду ООН від 9 квітня 2017 року, який зобов'язує Росію« утриматися від ухвалення або підтримки обмежень щодо можливості кримських татар зберегти свої представницькі інститути, включаючи Меджліс», а також забезпечити вільний в'їзд-виїзд на територію Криму керівництву і членам Меджлісу кримськотатарського народу».

Раніше Міністерство закордонних справ України у четверту річницю заборони Меджлісу кримськотатарського народу в анексованому Росією Криму закликало міжнародну спільноту посилити санкції проти Москви.

У 2016 році підконтрольний Росії Верховний суд Криму, а потім і Верховний суд Росії ухвалили заборонити представницький орган кримських татар – Меджліс. Його визнали екстремістською організацією, нібито через посягання на територіальну цілісність Росії і залякування людей.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.