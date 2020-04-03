Чубаров у річницю заборони Меджлісу в Криму закликав обговорити півострів у «нормандському форматі» 30 квітня

08:15 27.04.2020   Крым

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у річницю заборони Меджлісу кримськотатарського народу на території Росії і анексованого Криму закликав міжнародне співтовариство «до подальшого посилення санкцій проти Росії до відновлення державного суверенітету України над Кримом і прилеглими до нього водами Чорного і Азовського морів», а також запропонував обговорити питання півострова на зустрічі в «нормандському форматі», запланованої на 30 квітня.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Крым.Реалии.

«В умовах репресій, які посилюються щодо кримських татар і етнічних українців у тимчасово окупованому Росією Криму, категоричних відмов російських окупантів у звільненні кримських політв'язнів, а також ультимативних тверджень офіційних представників Російської Федерації про те, що, мовляв, «питання про приналежність Криму закрите», закликаємо учасників відеоконференції «нормандського формату» на рівні міністрів, запланованої на 30 квітня 2020 року, обговорити ситуацію з правами людини і становищем кримськотатарського народу в тимчасовому окупованому Криму», – підкреслив Чубаров.

Він уточнив, що заборона Меджлісу - вищого представницький-виконавчого органу кримськотатарського народу, - є «одним із злочинних дій Москви, спрямованих на придушення волі і єдності корінного народу Криму, який відкрито виступив проти російського вторгнення до Криму і протидіє спробам його анексії, які тривають ».

«Заборона Меджлісу кримськотатарського народу продемонструвала відверту зневагу і порушення державою-окупантом фундаментальних норм міжнародного права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини і основних свобод, Декларацію ООН про права корінних народів», – повідомив голова Меджлісу.

Він підкреслив також, що «члени Меджлісу в анексованому Криму зазнають переслідувань». За його словами, Росія «демонстративно ігнорує Наказ Міжнародного Суду ООН від 9 квітня 2017 року, який зобов'язує Росію« утриматися від ухвалення або підтримки обмежень щодо можливості кримських татар зберегти свої представницькі інститути, включаючи Меджліс», а також забезпечити вільний в'їзд-виїзд на територію Криму керівництву і членам Меджлісу кримськотатарського народу».

Раніше Міністерство закордонних справ України у четверту річницю заборони Меджлісу кримськотатарського народу в анексованому Росією Криму закликало міжнародну спільноту посилити санкції проти Москви.

У 2016 році підконтрольний Росії Верховний суд Криму, а потім і Верховний суд Росії ухвалили заборонити представницький орган кримських татар – Меджліс. Його визнали екстремістською організацією, нібито через посягання на територіальну цілісність Росії і залякування людей.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



Ще на цю тему:

08:01 27.04.2020
МЗС закликає світ тиснути на Росію, аби змусити її виконати наказ суду ООН щодо Меджлісу
20:30 23.04.2020
США закликає РФ припинити репресії проти кримських татар
18:01 23.04.2020
"Суд" оставил Шабана Умерова под стражей до 15 июня 2020 года
16:01 23.04.2020
«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов
08:45 23.04.2020
В оккупированном Крыму имама Дилявера Халилова вызвали для дачи объяснений в российскую "прокуратуру"
08:30 23.04.2020
Суд у Росії розгляне апеляцію на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат
08:01 23.04.2020
Фигурантов третьего бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» отправят на психиатрическую экспертизу
19:15 22.04.2020
Адвокату вдалося 20 хвилин поспілкуватися з політв’язнем Мустафаєвим
14:40 22.04.2020
Чубаров опублікував документи з обвинуваченнями від «кримського управління Слідкому РФ»
20:45 21.04.2020
Политзаключенные проводят обработку камер самостоятельно - адвокат
19:21 21.04.2020
Политзаключенного Яшара Муединова удерживают в психбольнице с человеком, убившим своего сокамерника
15:30 21.04.2020
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Асан Яніков потребує медичного обстеження
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
19:45 23.04.2020
Греція влітку проведе саміт Європейської народної партії - прем'єр
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
10:20 24.04.2020
США осудили действия российских оккупантов на захваченной территории Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 27.04.2020
Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19
13:41 27.04.2020
Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19
10:45 27.04.2020
Коронавірус «скосив» російську армію: Шойгу повідомив про майже 900 хворих
08:44 27.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 апреля
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
09:45 27.04.2020
У Туреччині зафіксували найнижчу за 20 днів смертність від COVID-19
10:45 23.04.2020
Турецькі готелі хочуть скасувати систему «все включено»
Всі новини країни
Украина Украина
20:01 27.04.2020
Зеленский с президентом Литвы обсудили подготовку саммита Украина - ЕС
19:01 27.04.2020
Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню
18:41 27.04.2020
Мілітаризація Криму створює загрози поширення епідемії COVID-19 - Мінреінтеграції
18:21 27.04.2020
Українська армія тестує ракетний комплекс “Нептун”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд