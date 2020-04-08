По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 25 и 26 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа в Чечне в ходе совместного учения подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника.

Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника с целью изъятия информации. Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

В качестве беспилотников условного противника были использованы мини-беспилотники, поступившие на вооружении 58-й армии ЮВО в 2019 году. Подразделения БЛА применяли квадрокоптеры-разведчики в составе подразделений разведки. Также квадрокоптеры осуществляли контроль территории и объектов ЮВО.

2. Военный комиссариат Новороссийска в ходе весеннего призыва текущего года направит на военную службу по призыву около 300 человек.

Более половины новобранцев будут проходить службу в Сухопутных войсках, а остальные пополнят ряды Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

Кроме того, граждане города-героя поступят на военную службу в подразделения Ракетных войск стратегического назначения и Железнодорожных войск, 2 человека будут отобраны для прохождения военной службы по призыву в Президентском полку.

В настоящее время все проводимые Военным комиссариатом плановые мероприятия по призыву и отправки граждан в войска, скорректированы с учётом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения вирусных инфекций.

Отправки призывников к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом спланированы после 20 мая. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия в соответствии с установленными нормами.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться денежное довольствие.

3. В мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии ЮВО в Дагестане завершились плановые работы по переводу более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Силами экипажей и водителей машин к новому учебному периоду подготовлены танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, недавно поступившие в соединение, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М».

При этом было использовано более 8 т моторных и трансмиссионных масел и около 1 т пластичных смазок, на каждой единице ВВТ выполнено допорядка 50 технических операций.

По результатам тщательной проверки, которую проведет комиссия, специально созданная из числа командного состава соединения, обслуженная техника получит допуск к эксплуатации в летнем периоде обучения.

4. В течение двух недель подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) зашиты ЮВО выполнили специальную обработку 62 предприятий оборонно-промышленного комплекса. О выполнении задач подразделениями специальной обработки сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«С 13 апреля подразделения РХБЗ округа провели дезинфекцию 62-х предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории 11-ти территориальных гарнизонов», – сказал генерал полковник Александр Дворников. «Всего на сегодняшний день заявки на проведение специальной обработки подали руководители 82-х предприятий. Мы и дальше готовы оказывать помощь, чтобы не останавливался производственный процесс в цехах оборонной промышленности», – подтвердил командующий.

Специалисты РХБ защиты выполнили дезинфекцию цехов, фасадов зданий, прилегающих к ним территорий и дорожных покрытий на заводах, производственных комплексах и в научно-исследовательских учреждениях Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Севастополе, Крыму, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной-Осетии и Калмыкии. Дезинфекция проведена на крупнейших авиастроительных предприятиях: ПАО «Роствертол», ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», ОПК Корпорации «МИГ», судостроительных и судоремонтных заводах «Звездочка», «Залив», «Прибой», металлургических заводах АО «Красный гидропресс», «Красный Октябрь», радиомеханических, машиностроительных и других производственных предприятиях Юга Росии.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тысячи военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.