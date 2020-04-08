Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 апреля

08:44 27.04.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 25 и 26 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа  в Чечне в ходе совместного учения подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника.

Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника с целью изъятия информации. Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

В качестве беспилотников условного противника были использованы мини-беспилотники, поступившие на вооружении 58-й армии ЮВО в 2019 году. Подразделения БЛА применяли квадрокоптеры-разведчики в составе подразделений разведки. Также квадрокоптеры осуществляли контроль территории и объектов ЮВО.

2. Военный комиссариат Новороссийска в ходе весеннего призыва текущего года направит на военную службу по призыву около 300 человек.

Более половины новобранцев будут проходить службу в Сухопутных войсках, а остальные пополнят ряды Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

Кроме того, граждане города-героя поступят на военную службу в подразделения Ракетных войск стратегического назначения и Железнодорожных войск, 2 человека будут отобраны для прохождения военной службы по призыву в Президентском полку.

В настоящее время все проводимые Военным комиссариатом плановые мероприятия по призыву и отправки граждан в войска, скорректированы с учётом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения вирусных инфекций.

Отправки призывников к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом спланированы после 20 мая. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия в соответствии с установленными нормами.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться денежное довольствие.

3. В мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии ЮВО в Дагестане завершились плановые работы по переводу более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Силами экипажей и водителей машин к новому учебному периоду подготовлены танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, недавно поступившие в соединение, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М».

При этом было использовано более 8 т моторных и трансмиссионных масел и около 1 т пластичных смазок, на каждой единице ВВТ выполнено допорядка 50 технических операций.

По результатам тщательной проверки, которую проведет комиссия, специально созданная из числа командного состава соединения, обслуженная техника получит допуск к эксплуатации в летнем периоде обучения.

4. В течение двух недель подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) зашиты ЮВО выполнили специальную обработку 62 предприятий оборонно-промышленного комплекса. О выполнении задач подразделениями специальной обработки сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«С 13 апреля подразделения РХБЗ округа провели дезинфекцию 62-х предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории 11-ти территориальных гарнизонов», – сказал генерал полковник Александр Дворников. «Всего на сегодняшний день заявки на проведение специальной обработки подали руководители 82-х предприятий. Мы и дальше готовы оказывать помощь, чтобы не останавливался производственный процесс в цехах оборонной промышленности», – подтвердил командующий.

Специалисты РХБ защиты выполнили дезинфекцию цехов, фасадов зданий, прилегающих к ним территорий и дорожных покрытий на заводах, производственных комплексах и в научно-исследовательских учреждениях Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Севастополе, Крыму, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной-Осетии и Калмыкии. Дезинфекция проведена на крупнейших авиастроительных предприятиях: ПАО «Роствертол», ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», ОПК Корпорации «МИГ», судостроительных и судоремонтных заводах «Звездочка», «Залив», «Прибой», металлургических заводах АО «Красный гидропресс», «Красный Октябрь», радиомеханических, машиностроительных и других производственных предприятиях Юга Росии.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тысячи военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.



Ще на цю тему:

21:00 24.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 апреля
15:20 24.04.2020
Соединения кораблей Каспийской флотилии готовятся к выполнению учебно-боевых задач в море
21:00 22.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 20, 21, 22 апреля
19:30 22.04.2020
Каспийская флотилия РФ провела учения по спасательной подготовке
15:20 19.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18, 19 апреля
21:00 16.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 15, 16 апреля
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
15:20 16.04.2020
Морпехи Каспийской флотилии проводят полевой сбор по тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке
21:00 14.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13, 14 апреля
19:30 14.04.2020
Корабли Каспийской флотилии РФ вышла из пункта постоянного базирования для выполнения учебно-боевых задач
07:51 13.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 апреля
21:00 10.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10 апреля
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
19:45 23.04.2020
Греція влітку проведе саміт Європейської народної партії - прем'єр
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
10:20 24.04.2020
США осудили действия российских оккупантов на захваченной территории Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 27.04.2020
Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19
13:41 27.04.2020
Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19
10:45 27.04.2020
Коронавірус «скосив» російську армію: Шойгу повідомив про майже 900 хворих
08:44 27.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 апреля
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
09:45 27.04.2020
У Туреччині зафіксували найнижчу за 20 днів смертність від COVID-19
10:45 23.04.2020
Турецькі готелі хочуть скасувати систему «все включено»
Всі новини країни
Украина Украина
20:01 27.04.2020
Зеленский с президентом Литвы обсудили подготовку саммита Украина - ЕС
19:01 27.04.2020
Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню
18:41 27.04.2020
Мілітаризація Криму створює загрози поширення епідемії COVID-19 - Мінреінтеграції
18:21 27.04.2020
Українська армія тестує ракетний комплекс “Нептун”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд