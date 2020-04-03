МЗС закликає світ тиснути на Росію, аби змусити її виконати наказ суду ООН щодо Меджлісу

08:01 27.04.2020   Крым

МЗС закликає світову спільноту продовжувати чинити тиск на РФ та посилювати санкції з метою забезпечення виконання наказу Міжнародного суду ООН щодо неможливості заборони Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо четвертих роковин заборони російською окупаційною адміністрацією діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, оприлюдненій 26 квітня, передає Укрінформ

"Минуло 4 роки від заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Пізніше вища судова інстанція держави-окупанта підтримала це незаконне рішення. Заборона вищого представницько-виконавчого органу кримських татар окупаційною владою стала черговим свідченням грубого порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, виявом расової дискримінації, елементом масштабної кампанії залякувань і переслідувань незгодних з окупацією півострова та фіктивними результатами так званого референдуму від 16 березня 2014 року, організованого фактично під дулами автоматів окупаційних військ і визнаного незаконним світовим співтовариство"”, - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Там підкреслили, що на сьогодні у рамках триваючих репресій проти незгодних, близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією з політичних мотивів на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Протягом останніх півроку окупаційна адміністрація виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги та зібрання" членам Меджлісу кримськотатарського народу, активістам кримськотатарського національного руху, зокрема Еміне Авамілевій, Абдурешиту Джеппарову та іншим активістам.

"Забороною Меджлісу Росія порушила фундаментальні норми права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також право корінного народу України, Криму на представництво і самоврядування, яке надається Декларацією про права корінних народів ООН, ухваленою 13 вересня 2007 року. Порушення норм міжнародного права Росією стосовно кримських татар розглядаються зараз також і Міжнародним судом ООН, який 19 квітня 2017 року своїм Наказом серед іншого зобов’язав Росію "утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс", - нагадали в МЗС України, констатувавши, що Росія свідомо ігнорує цей припис Наказу МС ООН вже протягом трьох років.

У МЗС України також зазначили, що питання невиконання Росією Наказу буде розглядатися Міжнародним судом ООН вже під час розгляду справи по суті.

"У цьому зв’язку закликаємо світову спільноту продовжувати чинити тиск щодо Росії та посилювати санкції з метою забезпечення виконання Наказу МС ООН та припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму", - заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося раніше, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 року відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.



Ще на цю тему:

08:15 27.04.2020
Чубаров у річницю заборони Меджлісу в Криму закликав обговорити півострів у «нормандському форматі» 30 квітня
20:30 23.04.2020
США закликає РФ припинити репресії проти кримських татар
18:01 23.04.2020
"Суд" оставил Шабана Умерова под стражей до 15 июня 2020 года
16:01 23.04.2020
«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов
08:45 23.04.2020
В оккупированном Крыму имама Дилявера Халилова вызвали для дачи объяснений в российскую "прокуратуру"
08:30 23.04.2020
Суд у Росії розгляне апеляцію на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат
08:01 23.04.2020
Фигурантов третьего бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» отправят на психиатрическую экспертизу
19:15 22.04.2020
Адвокату вдалося 20 хвилин поспілкуватися з політв’язнем Мустафаєвим
14:40 22.04.2020
Чубаров опублікував документи з обвинуваченнями від «кримського управління Слідкому РФ»
20:45 21.04.2020
Политзаключенные проводят обработку камер самостоятельно - адвокат
19:21 21.04.2020
Политзаключенного Яшара Муединова удерживают в психбольнице с человеком, убившим своего сокамерника
15:30 21.04.2020
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Асан Яніков потребує медичного обстеження
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 27.04.2020
Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки
12:41 27.04.2020
У Греції дві пожежі призвели до евакуації в таборі мігрантів
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
19:45 23.04.2020
Греція влітку проведе саміт Європейської народної партії - прем'єр
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:21 27.04.2020
Грузія розпочинає поетапне скасування обмежень через коронавірус
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
10:20 24.04.2020
США осудили действия российских оккупантов на захваченной территории Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 27.04.2020
Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19
13:41 27.04.2020
Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19
10:45 27.04.2020
Коронавірус «скосив» російську армію: Шойгу повідомив про майже 900 хворих
08:44 27.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 25, 26 апреля
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 27.04.2020
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
10:30 27.04.2020
Фото дня: Дельфины резвятся в Босфорском проливе в Стамбуле
09:45 27.04.2020
У Туреччині зафіксували найнижчу за 20 днів смертність від COVID-19
10:45 23.04.2020
Турецькі готелі хочуть скасувати систему «все включено»
Всі новини країни
Украина Украина
20:01 27.04.2020
Зеленский с президентом Литвы обсудили подготовку саммита Украина - ЕС
19:01 27.04.2020
Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню
18:41 27.04.2020
Мілітаризація Криму створює загрози поширення епідемії COVID-19 - Мінреінтеграції
18:21 27.04.2020
Українська армія тестує ракетний комплекс “Нептун”
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд