Географічні параметри дають Україні можливість стримування міцного агресора багатофункціональними катерами т. зв. "москітного флоту", а метеорологічні умови Чорного моря дозволяють практично круглий рік застосовувати такі відносно невеликі бойові одиниці.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише Андрій Риженко, капітан 1-го рангу, 2004-2020 роки - заступник начальника штабу ВМС України.

У якості одного з визначних факторів на користь побудови швидкісних малорозмірних бойових кораблів є вартість самого плавзасобу як бойової платформи для доставки комплекту морської зброї до району бойового застосування: для катера це коштує в 4-25 разів менше, ніж для корвета або фрегата. І хоча у катера є програш у автономності і морехідності перед корветом або фрегатом, але переваги останніх будуть важливі для виконання інших завдань, у більш віддалених ніж територіальні води та виключна економічна зона в Чорному морі районах можливого бойового застосування.

Висока швидкість та бойова міць катерів "москітного флоту", можливість застосування значного їх числа у синергії з безпілотними літальними і надводними апаратами, а також береговими протикорабельними комплексами може мати серйозний вплив на противника, який готується до класичної війни на морі.

Наведені вище переваги та наявні фінансові ресурси роблять цілком реалістичним нарощування надводних сил ВМС України 25-30 катерами "москітного флоту" протягом найближчих 5 років.