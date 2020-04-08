По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 23 и 24 апреля прошли следующие мероприятия:



1. Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии досрочно перевели более тысячи единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В ходе текущего обслуживания танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, артиллерийских орудий «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» были задействованы модернизированные мобильные мастерские, которые позволили выполнить работы раньше запланированного срока.

Водители и экипажи машин проделали до 40 технических операций на каждой штатной единице техники и использовали 19 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.

Также военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты провели полную специальную обработку вооружения, техники, дорог и ангаров дезинфекционным раствором. После этого техника была изолирована в специальные боксы на временную консервацию до начала учебного периода.

Обслуживание техники проводилось как в местах расположения мотострелкового соединения, так и в полевых условиях на полигоне Тарское в Северной Осетии.

2. Разведчики ЮВО сдали зачеты в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке на допуск к совершению прыжков с парашютом на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Для допуска к совершению прыжков каждый военнослужащий сдал зачеты по теоретической и практической части с контрольной проверкой на время укладки основного и запасного парашютов.

В ходе наземной подготовки разведчики отрабатывали действия в воздухе и на земле при совершении прыжков с использованием макета вертолета Ми-8. На учебных стапелях отрабатывали нестандартные экстремальные ситуации в воздухе и при приземлении – действия парашютистов при схождении в воздухе, приземлении на крышу здания, высоковольтные провода ЛЭП, дерево, а также при отказе основного купола и при запутывании в стропах.

Теперь разведчикам предстоит совершить боевые прыжки с вертолета 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО на десантных парашютах с табельным вооружением и снаряжением. Во время прыжка в воздухе они будут вести прицельный огнь по условному противнику.

3. На вооружение воинской части специального назначения ЮВО в Ставропольском крае поступила партия из 50 парашютных систем Д-10, предназначенных для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 км/ч.

Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью, что позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование (вес спецназовца со снаряжением может достигать 140 килограммов).

Парашют Д-10 заменил стоящий на вооружении Д-6, он является более простым и безопасным при десантировании и в эксплуатации. Объем купола нового парашюта составляет 100 кв. м, а у его предшественника купол был меньше – 83 кв. м.

Д-10 предназначен для осуществления боевых и учебных прыжков в диапазоне высот от 200 до 8000 м. У нового парашюта увеличен срок эксплуатации и количество применений от 80 до 120, в зависимости от условий прыжков.

Масса нового парашюта на несколько килограммов меньше массы предшественника, что позволяет легко разворачиваться по ветру, выполнять горизонтальное скольжение, с ним можно совершать прыжки на воду и быстро гасить купол при сильном ветре.

В ближайшее время с личным составом будут проведены занятия по устройству нового парашюта и порядку его укладки, а также тренировки на воздушно-десантном комплексе, после чего военнослужащие приступят к совершению десантирования на учебных площадках в Ставропольском крае.

4. На полигоне Шалхи в Северной Осетии, в рамках специальной подготовки подразделений военной полиции ЮВО, впервые прошли соревнования по практической стрельбе из стрелкового оружия.

Военнослужащие поражали мишени из пистолета Макарова и автомата АК-74 в движении и с места по появляющимся и движущимся целям, со сменой огневых позиций, выбором положения прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.

Практическая стрельба – это динамично развивающийся в России прикладной вид стрелкового спорта, развивающий скорость, точность, при этом обеспечивающий высокий уровень безопасности. Любое упражнение требует от стрелка скоростного заряжания оружия, быстрых перемещений, ведения огня в различных нестандартных положениях или в движении, что делает практическую стрельбу весьма зрелищным видом спорта.

5. Военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Минобороны России провели РХБ разведку местности в ходе учения на военном аэродроме российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа в Армении.

Военнослужащие совершили марш в район выполнения учебно-боевого задания, провели РХБ разведку местности, дозиметрический контроль радиоактивных веществ в местах подготовки летного состава соединения, в кабинах самолетов истребительной и салонах вертолетов армейской авиации, применив современный разведывательный химический мобильный комплекс. Также расчет мобильного комплекса осуществил забор проб воздуха, воды и грунта для исследования на наличие заражения.

В зоне условного заражения военнослужащие провели разведку и комплекс дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, военной и авиационной техники.

Для этих целей военнослужащие применили специальные средства мобильного комплекса РХБ разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и автомобильные разливочные станции.

В учении были задействованы военнослужащие сводного отряда войск РХБ защиты Минобороны России и российской военной базы ЮВО, а также около 50 единиц военной, специальной и авиационной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.