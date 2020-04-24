В первом квартале 2020 года операторы морского порта Измаил перевалили 975,89 тыс. тонн грузов, что на 13% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины.

Обработка сыпучих грузов составила 815,93 тыс. тонн, что на 14,5% меньше по сравнению с прошлым годом, из них перевалка руды составила 718,47 тыс тонн (-16%), угля - 31,82 тыс тонн (- 42,5%), строительных грузов 15,02 тыс тонн (+126%).

Перевалка наливных грузов составила 61,36 тыс тонн (+15%), из них перевалка растительного масла - 29,47 тыс тонн (+6,4%) и химической продукции 31,89 тыс тонн (+27,7%)

Обработка экспортных грузов составила 805,4 тыс. тонн (-12,6%), транзитных - 132,93 тыс тонн (-13,5%). Переработка импортных грузов упала на 15% до 37,92 тыс тонн.