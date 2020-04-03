мЗвільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій

20:20 24.04.2020   Крым

Рішенням відповідної комісії Міністерства оборони військовослужбовцям ВМС ЗСУ, які 25 листопада 2018 року у складі членів екіпажів малих броньованих артилерійських катерів виконували бойове завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в Керченській протоці, надано статус учасника бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише Укрінформ.

«Сьогодні, 24 квітня, під керівництвом державного секретаря Міністерства оборони України (голови комісії Міноборони України) Олександра Дубляна відбулося засідання комісії з питань розгляду матеріалів, пов’язаних із визначенням учасників бойових дій та спірних питань щодо зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби... У відповідності до пункту 22 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» одноголосним рішенням комісії зазначеним військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України надано статус учасника бойових дій», - йдеться в повідомленні.

Нагадаєм, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки було захоплено в полон, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили із Криму у московські СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки.



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