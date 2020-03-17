На Одещині виявлено півтора десятка сімейних вогнищ коронавірусу, в тому числі спалах COVID-19 зареєстровано у приватному будинку для літніх людей.

Про це 24 квітня розповів на брифінгу головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, повідомляє Укрінформ.

"Ареал поширення коронавірусної інфекції вже охопив 21 адміністративну територію Одещини. Хворіють переважно особи віком 50-65 років, а жителі області віком 30-49 років становлять менше третини пацієнтів медустанов. Ускладнюється епідситуація реєстрацією сімейних вогнищ, а також зафіксованих вогнищ у лікувально-профілактичних закладах і закладах закритого типу. Зокрема, зареєстровано факт інфікування п'яти осіб у будинку для осіб похилого віку в Одесі, в тому числі трьох медпрацівників", - зазначив Гончаров.

За його словами, перший факт інфікування особи вірусом COVID-19 у цьому закладі виявлено 17 квітня, відразу ж було проведено обстеження всіх контактних осіб. І було зареєстровано ще чотирьох осіб.

"Занесенню до цього закладу коронавірусу сприяло недотримання персоналом карантинних заходів", - акцентував головний санлікар.

За його словами, епідемічна ситуація в Одеській області нестійка, щодоби медики реєструють від 14 до 35 осіб з підозрою на коронавірус.

Найбільші сімейні вогнища коронавірусу зафіксовано у Біляївському районі, Одесі, Южному та Подільську, а також у низці лікувально-профілактичних закладів. По кожному з виявлених випадків здійснюється епідрозслідування, встановлюється коло контактних осіб для подальших медичного і лабораторного обстежень.

Як повідомлялося, станом на 24 квітня в області виявлено 169 жителів, інфікованого коронавірусом, протягом квітня три пацієнти місцевих лікарень померли. Одужали п'ятеро хворих на CОVID-19.

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.