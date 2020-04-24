Украинские водолазы-спецназовцы отработали задачи боевой подготовки под водой / Фото

19:30 24.04.2020   Украина

Боевые пловцы противодиверсионного подразделения Военно-морских сил Украины провели серию тренировок под водой в рамках боевой подготовки. 

Военнослужащие отработали технику подводного плавания с оружием и грузом, ориентирования и маскировки. Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, пишет flot2017.

Во время водолазной подготовки водолазы-спецназовцы в акватории Черного моря отработали занятия по плаванию и ориентированию под водой (с оружием и грузом), способы маскировки боевых пловцов и контроль дыхания. При погружении все элементы занятия выполняются со строгим соблюдением мер безопасности, в готовности к любым нештатным ситуациям.

Как отметил командир подразделения, личный состав готов к выполнению задач по назначению.

Водолазы-срецназовцы выполняют боевые задачи по защите акватории, противодействию диверсиям, терроризму и пиратству. Также на военных водолазов возложены задачи охраны военно-морских баз и ликвидации ДРГ.

Фото: пресс-служба ВМС ВСУ



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