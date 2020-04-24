Единый транспортный портал электронных услуг, созданный Министерством инфраструктуры Украины и Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности, расширил свой функционал и предлагает новые сервисы.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на инфоормацию Мининфраструктуры.

"Мы продолжаем курс на цифровизацию транспортных сервисов в Украине и развиваем наш портал электронных услуг, теперь на нем появилось еще 5 дополнительных сервисов. Они должны упростить и сделать более удобными услуги для пользователей, что особенно актуально в условиях пандемии", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Одним из новых е-сервисов, который появился на портале, стал электронный кабинет моряка, в котором можно просмотреть собственные документы и подать онлайн-заявку на прохождение Государственной квалификационной комиссии (ДКК). Отмечается, что кабинет моряка работает в тестовом режиме.

Появился сервис открытых данных транспортной отрасли, где содержатся актуальные статистические данные по реализованным разрешениям на международные грузовые перевозки и их остатки, а также аналитические данные об эвакуации граждан. Кроме того, работает дополнительный сервис электронного документооборота инфраструктурной отрасли DocsET для предприятий.

Также запущен электронный кабинет инспектора "Укртрансбезопасности", который внедряет функционал для фиксации фактов нарушения безопасности дорожного движения и остановок, составленных актов и протоколов.

Кроме того, работает чат бот E-transport для Telegram, который предоставляет необходимую информацию о масштабных ремонтных работах "Укравтодора" с возможностью поиска по геолокации, кодом дороги или области.