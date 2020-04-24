Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
|18:40 24.04.2020
|Молдова
Молдавское госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) приостановило движение грузовых поездов на период с 23 апреля по 27 апреля.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Железной дороги Молдовы.
"Руководство ГП "Железная дорога Молдовы" информирует, что из-за значительного снижения объема транзитных, экспортных, импортных и местных перевозок грузов, с целью накопления достаточного количества грузов на станциях погрузки и входных станциях, принято решение временно, на период с 23 апреля до 27 апреля 2020 года, приостановить движение грузовых поездов", - сказано в сообщении компании.
Отмечается, что данная мера носит исключительно временный характер. Впредь движение поездов будет осуществляться исходя из реальных объемов работы.
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