Прокуратура АРК повідомила про підозру ще двом учасникам захоплення штабу ВМС України у Севастополі / Фото

18:00 24.04.2020   Севастополь

Слідчі Главку Нацполіції в АРК і Севастополі спільно з прокуратурою автономії повідомили про підозру ще двом учасникам НЗФ «Рубеж» Олександру Столярову та Кирилу Коміссару, які брали участь в захопленні штабу ВМС України у Севастополі та українського корвета «Хмельницький» у березні 2014 року під час незаконної окупації Криму Росією. 

Вони оголошені в розшук, про це повідомляє у Головне управління Нацполіції в АРК і Севастополі, пише Центр журналістських розслідувань.

«Підозрювані входили до складу незаконного збройного формування «Рубеж», що у складі так званої «Самооборони Севастополя», виконували протиправні накази «ватажків» зазначеного формування та приймали участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі, зокрема протичовнового корвета «Хмельницький», який належить Військово-Морським Силам України, з метою забезпечення відбуксирування судном збройних сил Російскої Федерації», – йдеться у повідомленні.

Один з фігурантів нагороджений медаллю «За возращение Крыма».

Наразі членам НЗФ «Рубеж» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у справі здійснює прокуратура АРК, де повідомили, що на даний час підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.

У главку Нацполіції і прокуратурі не назвали імен підозрюваних, однак за даними джерел Центру журналістських розслідувань це – мешканці Севастополя Олександр Столяров та Кирило Коміссар.

У вересні 2017 року прокуратура АРК повідомила про підозру колишньому другому командиру незаконного збройного формування (НЗФ), причетного до незаконної анексії Росією Криму Ігрою Петрову.

У червні 2019 року прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт стосовно першого керівника незаконного збройного формування «Рубеж» Володимира Мельника.

В лютому 2019 року слідчий відділ ГУ НП в АРК та Севастополі оголосив у розшук керівників та учасників спецпідрозділу «Рубеж», який входив до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».

17 березня 2020 року ГУ Нацполіції в АРК повідомило про підозру двом учасникам севастопольського НЗФ «Рубеж», які брали активну участь в окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року.

Прокуратура АРК і кримський главк Нацполіції повідомили  про підозру Михайлу Чалому – одному з організаторів захоплення влади в Севастополі в лютому-березні 2014 року, керівнику силового блоку «координаційної ради» «народного мера» Севастополя Олексія Чалого.

3 квітня слідче управління ГУ Нацполіції в АРКрим та Севастополі повідомило про підозру учаснику незаконного збройного формування «Рубеж» у м. Севастополь Володимиру Мельникову, який брав участь в окупації українського півострова.

Прокуратура АРК та главк Нацполіції в АРК і Севастополі повідомили про підозру двом учасникам НЗФ «Рубеж» Ігору Пронькіну та Андрію Трішину, які брали участь в захопленні штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі у березні 2014 року під час незаконної окупації Криму Росією. Вони оголошені в розшук.

Олександр Столяров та Кирило Коміссар. Фото ЦЖР



Ще на цю тему:

20:20 24.04.2020
мЗвільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій
16:40 24.04.2020
Морпехи Черноморского флота РФ грузили бронетранспортеры на корабль
14:40 24.04.2020
Оккупанты сообщили, что нашли затонувший во время Второй мировой теплоход «Армения»
12:40 24.04.2020
Россия отправит в Средиземное море вторую вооруженную "Калибрами" подводную лодку ЧФ
12:00 24.04.2020
Российский флот теряет боеспособность из-за коронавируса
14:01 23.04.2020
Оккупанты провели противолодочные учения в Черном море
15:00 22.04.2020
Расчеты С-400 оккупантов провели в Крыму учения по противовоздушной обороне
08:00 22.04.2020
В подразделении минно-розыскной службы Черноморского флота РФ проведены учения
19:01 21.04.2020
Оккупанты провели разведку местности и поиск «вражеского» командного пункта
13:01 21.04.2020
Малый ракетный корабль ЧФ РФ «Орехово-Зуево» направляется в Средиземное море
09:20 21.04.2020
Оккупанты планируют в конце лета послать ракетный крейсер «Москва» в Средиземное море
15:40 19.04.2020
Морские тральщики Черноморского флота РФ выполнили противоминные действия в рамках учения
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
19:45 23.04.2020
Греція влітку проведе саміт Європейської народної партії - прем'єр
18:41 23.04.2020
Греція продовжила карантин до 4 травня
17:00 22.04.2020
Греція пропонує запровадити "паспорт здоров’я" для туристів
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.04.2020
ЮВО: В Абхазии российские подразделения РХБЗ будут дезинфицировать только военные объекты
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
10:20 24.04.2020
США осудили действия российских оккупантов на захваченной территории Грузии
19:31 23.04.2020
У Грузії почали перевірку компаній, які хочуть торгувати онлайн під час карантину
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:40 24.04.2020
Железная дорога Молдовы приостанавливает движение грузовых поездов
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
20:30 21.04.2020
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 24.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 23, 24 апреля
15:20 24.04.2020
Соединения кораблей Каспийской флотилии готовятся к выполнению учебно-боевых задач в море
14:20 24.04.2020
Драма на МосБирже: Из-за отрицательных цен на нефть трейдеры проиграли все и остались должны сотни миллионов рублей
13:20 24.04.2020
Россияне вынесли из банков рекордный объем валютных вкладов
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
11:30 17.04.2020
У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 23.04.2020
Турецькі готелі хочуть скасувати систему «все включено»
12:00 22.04.2020
Турция наращивает экспорт судов и яхт
14:45 21.04.2020
Ердоган оголосив комендантську годину у перші дні Рамадану
13:45 21.04.2020
Паром «Грейфсвальд» доставил в Черноморск подаренные СИЗ из Турции
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 24.04.2020
Перевалка грузов в порту Измаил упала на 13% в первом квартале 2020 года
20:20 24.04.2020
мЗвільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій
20:00 24.04.2020
сАналітично важко розгледіти важелі України для повернення Криму - дипломат
19:45 24.04.2020
В Одесі виявили спалах COVID-19 у будинку для літніх людей
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд