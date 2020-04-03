Слідчі Главку Нацполіції в АРК і Севастополі спільно з прокуратурою автономії повідомили про підозру ще двом учасникам НЗФ «Рубеж» Олександру Столярову та Кирилу Коміссару, які брали участь в захопленні штабу ВМС України у Севастополі та українського корвета «Хмельницький» у березні 2014 року під час незаконної окупації Криму Росією.

Вони оголошені в розшук, про це повідомляє у Головне управління Нацполіції в АРК і Севастополі, пише Центр журналістських розслідувань.

«Підозрювані входили до складу незаконного збройного формування «Рубеж», що у складі так званої «Самооборони Севастополя», виконували протиправні накази «ватажків» зазначеного формування та приймали участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі, зокрема протичовнового корвета «Хмельницький», який належить Військово-Морським Силам України, з метою забезпечення відбуксирування судном збройних сил Російскої Федерації», – йдеться у повідомленні.

Один з фігурантів нагороджений медаллю «За возращение Крыма».

Наразі членам НЗФ «Рубеж» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у справі здійснює прокуратура АРК, де повідомили, що на даний час підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.

У главку Нацполіції і прокуратурі не назвали імен підозрюваних, однак за даними джерел Центру журналістських розслідувань це – мешканці Севастополя Олександр Столяров та Кирило Коміссар.

У вересні 2017 року прокуратура АРК повідомила про підозру колишньому другому командиру незаконного збройного формування (НЗФ), причетного до незаконної анексії Росією Криму Ігрою Петрову.

У червні 2019 року прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт стосовно першого керівника незаконного збройного формування «Рубеж» Володимира Мельника.

В лютому 2019 року слідчий відділ ГУ НП в АРК та Севастополі оголосив у розшук керівників та учасників спецпідрозділу «Рубеж», який входив до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».

17 березня 2020 року ГУ Нацполіції в АРК повідомило про підозру двом учасникам севастопольського НЗФ «Рубеж», які брали активну участь в окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року.

Прокуратура АРК і кримський главк Нацполіції повідомили про підозру Михайлу Чалому – одному з організаторів захоплення влади в Севастополі в лютому-березні 2014 року, керівнику силового блоку «координаційної ради» «народного мера» Севастополя Олексія Чалого.

3 квітня слідче управління ГУ Нацполіції в АРКрим та Севастополі повідомило про підозру учаснику незаконного збройного формування «Рубеж» у м. Севастополь Володимиру Мельникову, який брав участь в окупації українського півострова.

Прокуратура АРК та главк Нацполіції в АРК і Севастополі повідомили про підозру двом учасникам НЗФ «Рубеж» Ігору Пронькіну та Андрію Трішину, які брали участь в захопленні штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі у березні 2014 року під час незаконної окупації Криму Росією. Вони оголошені в розшук.

Олександр Столяров та Кирило Коміссар. Фото ЦЖР