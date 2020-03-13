Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внутрішній водний транспорт

17:40 24.04.2020   Украина

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №1182-1-д у редакції від 6 лютого 2020 року, який регулює питання функціонування внутрішнього транспорту.

а документ проголосували 243 народних депутата, пише ZN,UA.

У пояснювальній записці йдеться про те, що документ регулює діяльність у сферах внутрішнього водного транспорту, використання річкових водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства. Також законопроєкт регулює використання річкових суден, суден змішаного плавання, малих, спортивних суден і водних мотоциклів під час їх плавання внутрішніми водними шляхами.

Проєкт закону визначає:

- правовий режим інфраструктури внутрішнього водного транспорту;

- діяльність органів, які здійснюють держрегулювання, управління, нагляд і контроль за безпекою судноплавства;

- функціонування підприємства щодо утримання річкових водних шляхів, а також суб'єктів господарювання будь-якої форми власності, які використовують об'єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів, у тому числі портів (терміналів).

Документом передбачена імплементація базових положень директив і регламентів ЄС в галузі водного транспорту, у відповідності з угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що його реалізація сприятиме інтеграції українських внутрішніх водних шляхів в інтермодальнц логістичну схему. Остання ж дозволить Україні посилити свою конкурентну позицію в транспортній системі країн-членів Європейського союзу.

Проєктом закону передбачено збільшення існуючих штрафів за:

- порушення правил охорони порядку і безпеки плавання на морському транспорті;

- порушення правил користування морськими суднами;

- порушення правил пожежної безпеки і т. п. одночасно поширюючи дію цих статей і на внутрішній водний транспорт.

Також документ встановлює нові штрафи за порушення порядку здійснення роботи внутрішнього водного транспорту і вводить регулювання користування водними мотоциклами.

Законопроєктом передбачено, що утримання, ремонт і реконструкцію судноплавних гідротехнічних споруд фінансуватимуть власники гідроелектростанцій. Згідно з проєктом закону, судна будуть звільнені від плати штрафів за шлюзування та спеціальне водокористування.

В документі також визначені джерела компенсації інвестицій у стратегічні об'єкти інфраструктури річкових водних шляхів. Крім того, проєкт закону звільняє від сплати за підйом ферм мостів. Документом передбачено введення автоматичного обліку річкових перевезень.

Згідно з проєктом закону, після його прийняття внутрішній водний транспорт звільнять від сплати в морських портах деяких зборів для суден з невеликою осадкою, що здійснюють перевезення внутрішніми водними шляхами. Також законопроєкт не передбачає річковий збір.

24 квітня Верховна Рада провела позачергове засідання. Крім іншого, депутати проголосували за створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної фіскальної служби, Державної податкової служби і Державної митної служби, що призвели до недоотримання доходів державного бюджету.



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