Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження тимчасового закриття Кабінетом міністрів роботи пунктів в’їзду та виїзду до Криму через коронавірус та призначив підготовче засідання на 2 червня 2020 року.

Про це інформує пресслужба суду, пише Укрінформ.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року №291-р. «Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на думку позивача, оскаржуване розпорядження порушує права громадян, які мають реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, є незаконним та не відповідає правовому акту вищої юридичної сили.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 2 червня 2020 року.

Як повідомлялося, Кабмін запровадив карантин у межах усієї України з 12 березня. Карантин передбачає у тому числі закриття більшої частини КПП - з 219 лишиться 49.