Суд у Гаазі не розкриватиме імен 12 свідків у справі МН17

17:00 24.04.2020   Украина

Окружний суд Гааги оприлюднив рішення, що не розкриватиме імен 12 свідків у справі про збиття літака рейсу МН17 у небі над Донбасом, при цьому особливий статус не отримав тринадцятий свідок.

Про це йдеться у повідомленні суду, пише Укрінформ.

"Слідчий суддя ухвалив рішення стосовно 12 свідків. Однак районний суд постановив, що це не стосується ще одного свідка", - зазначається у повідомленні.

Таке рішення означає, що імена 12 свідків будуть засекречені, а з тринадцятого свідка було знято статус свідка, якому загрожує небезпека. Тож надані ним свідчення не можуть бути використані у суді.

Захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, оскаржив рішення щодо гарантування 13 особам статусу свідків, яким загрожує небезпека, і їхню анонімність.

Як повідомляв Укрінформ, судові засідання у справі МН17 відбулися 9, 10 та 23 березня. Наступне засідання суду у Нідерландах у справі МН17 відбудеться 8 червня 2020 року о 10:00 за місцевим часом.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), а також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".



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