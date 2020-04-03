Морпехи Черноморского флота РФ грузили бронетранспортеры на корабль
|16:40 24.04.2020
|Севастополь
Морские пехотинцы Черноморского флота страны-агрессора провели тренировку по погрузке техники на большой десантный корабль.
БДК выполнил подход к берегу на полигоне в бухте Казачья в Севастополе, пишет пресс-служба МО России.
«Личный состав морской пехоты совершил марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район и выполнил погрузку техники на большой десантный корабль», – сообщает пресс-служба Черноморского флота оккупантов.
Более 20 бронетранспортёров загрузились в твиндек (межпалубное пространство) большого десантного корабля.
Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
Фото МО РФ
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