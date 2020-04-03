Морские пехотинцы Черноморского флота страны-агрессора провели тренировку по погрузке техники на большой десантный корабль.

БДК выполнил подход к берегу на полигоне в бухте Казачья в Севастополе, пишет пресс-служба МО России.

«Личный состав морской пехоты совершил марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район и выполнил погрузку техники на большой десантный корабль», – сообщает пресс-служба Черноморского флота оккупантов.

Более 20 бронетранспортёров загрузились в твиндек (межпалубное пространство) большого десантного корабля.

Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Фото МО РФ