Предприятия общественного питания, гостиничной и санаторно-курортной сферы будут закрыты в оккупированном Крыму минимум до июня.

Об этом во время заседания рабочей группы по "разработке и реализации мероприятий по упрощению условий ведения бизнеса в Крыму" сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму Наталья Пеньковская, пишет Крыминформ.

«По открытию объектов общественного питания и торговли, предприятий гостиничного и санаторно-курортного комплекса – до июня этот вопрос даже не рассматривается. Предприятия сферы общественного питания имеют право торговать дистанционно, мы это не запрещали изначально», – сообщила Пеньковская.

Предприятия общественного питания, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры и другие досуговые заведения закрыты в Крыму с 28 марта. Объектам размещения на аннексированном полуострове запрещено принимать отдыхающих до 1 июня.

С 1 мая в Крыму будет разрешена деятельность ряда предприятий сферы услуг, в том числе салонам красоты и парикмахерским.