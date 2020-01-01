Подразделения радиацио́нной, хими́ческой и биологи́ческой защи́ты Черноморского флота России приступят к дезинфекции объектов «минобороны» непризнанной Абхазии.

Как пишет flot2017, об этом заявили в пресс-службе «военного ведомства» непризнанной республики.

Ранее подразделения РХБЗ оккупационного флота проводили дезинфекцию в Севастополе, но в Абхазии они будут работать только на объектах «минобороны», гражданская инфраструктура не в приоритете.

Вся борьба с коронавирусной инфекцией в «республике» будет сосредоточена вокруг военной инфраструктуры.

«Во вторник (21 апреля) в Министерстве обороны Абхазии прошла рабочая встреча руководства оборонного ведомства, посольства России в Абхазии и офицеров Министерства обороны России. Обсуждались вопросы совместной деятельности по борьбе с коронавирусом представителей оборонных ведомств Абхазии и России. Первым объектом Минобороны Абхазии, где будет проведена дезинфекция, станет центральный военный госпиталь в Агудзере», — заявил пресс-секретарь абхазского «военного ведомства» Роланд Джоджуа.

В дезинфекции объектов и учреждений «минобороны» Абхазии будут участвовать 13 спецавтомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Тем временем в Абхазии официально три выявленных случая заражения коронавирусом. Все пациенты находятся в инфекционной больнице Гудауты.