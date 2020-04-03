Интернаты в оккупированном Крыму поэтапно перейдут на вахтовый метод работы.

Об этом "вице-премьер" оккупированного Кріма Елена Романовская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, пишет КИА.

"Это касается всех стационаров психоневрологических интернатов и домов-интернатов для пожилых инвалидов. Прошу также распространить это поручение и на интернаты для детей-сирот, которые находятся сегодня тоже в стационарной форме, создать нормативную базу по работе вахтовым методом всех коллективов данных интернатов. Нами проработана данная система, все сотрудники приходят на 14-дневную вахту только с собственного согласия. Это не обсерватор, это карантин в закрытом режиме, поручение вице-премьера РФ Голиковой с учетом того, что в стране уже были вспышки в шести домах-интернатах", — заявила Романовская.

По словам т.н. "вице-премьера", составлен график тестирования медработников и сотрудников, обслуживающих подопечных всех интернатов.

"С сегодняшнего дня (24 апреля) начинают выезды на отбор проб, постепенно будем закрывать интернаты на карантин. Завтра будут отбираться пробы в Бахчисарайском интернате, сотрудники которого проживают в том числе в селе Верхоречье, где сегодня уже обнаружена вспышка. Чтобы не было заноса, все эти процедуры", — пояснила Романовская.