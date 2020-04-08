Соединения кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа проводят подготовку к предстоящим совместным выходам для выполнения учебно-боевых задач в Каспийском море.

Экипажи проводят тренировки по борьбе за живучесть, обнаружению, захвату и уничтожению воздушной цели, противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде и в пункте базирования, пишет пресс-служба Минобороны России.

Корабельным ударным группам предстоит выполнять такие задачи как прикрытие тральных сил в условиях противодействия условного противника, боевые артиллерийские стрельбы, выполнение мероприятий радиационной, химической, биологической защиты, организация управления корабельными ударными группами в ходе учений. Корабельные тральные группы отработают контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём выполнение боевых стрельб из штатного вооружения кораблей.

Также экипажам кораблей Каспийской флотилии предстоит отработать способы комплексного применения сил и средств ПВО по отражению воздушных ударов противника из артиллерийских установок и других средств ПВО кораблей.

2. В процессе подготовки к международному конкурсу «Кубок Моря-2020» экипажи кораблей Каспийской флотилии выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по надводным и воздушным целям.

На специальном учебно-тренировочном комплексе с военнослужащими проводятся тренировки по борьбе за живучесть корабля, на практике отрабатывается использование спасательных средств при эвакуации экипажа.

Также моряки Каспийской флотилии совершенствуют навыки управления кораблями, оттачивают мастерство в применении противокорабельного, противовоздушного и противолодочного вооружения в составе боевых расчетов и отрабатывают порядок действий экипажа при возникновении нештатных ситуаций.

Международный конкурс «Кубок моря-2020» будет проводиться среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

3. Механики-водители полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа совершенствуют профессиональные навыки в рамках подготовки к этапу конкурса «Морской десант» Армейских международных игр 2020 года.

В ходе тренировок отрабатывается наиболее сложный элемент конкурса – морская десантная подготовка. Водителям бронетранспортёров БТР-82А предстоит довести до совершенства свои навыки управления боевой машиной на плаву.

Упражнение выполняется в составе взвода на трех бронетранспортерах БТР-82А. Боевые машины одна за другой заезжают с берега в воду и начинают движение на плаву.

От сохранения интервалов и дистанций между машинами и правильного выбора скорости движения на плаву зависит качество и скорость выполняемого упражнения, и количество баллов, которые можно будет набрать в ходе конкурса.

Кроме того, находясь в воде, механики-водители боевых машин должны учитывать скорость течения, которое вносит свои коррективы и создаёт определенные трудности в выполнении упражнения. Данные тренировки способствуют уверенным действиям водителей в рамках конкурса и в любых условиях учебно-боевой обстановки.

Ранее команды морских пехотинцев отработали на полигонах Аданак и Скорпион в Дагестане другие элементы конкурса «Морской десант»: вождение боевой техники на автодроме, огневую подготовку и преодоление полосы препятствий.

4. Отряд специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии приступил к выполнению этапов специальной подводной подготовки в пункте базирования кораблей в Дагестане.

В ходе занятий военнослужащие выполняют комплекс задач по противоподводно-диверсионному обеспечению кораблей.

Во время тренировок боевые пловцы отряда ПДСС учатся основам, особенностям и элементам минно-взрывного дела, правильному использованию водолазного снаряжения. Кроме того, военнослужащие отрабатывают обязательные упражнения специальной подводной акробатики, разучивают новые, эффективные приемы подводного боя с применением огнестрельного и холодного оружия.

На контрольном занятии боевые пловцы выполнят упражнения стрельбы из специального оружия - автомата АПС-55, предназначенного для ведения огня под водой, с помощью которого на глубине 40 м можно уничтожить противника на дистанции до 10 метров и пробить обшивку или днище судна.

Для выполнения задач по охране морских подходов к пункту базирования и визуальному наблюдению за акваторией, бойцы передвигаются на специальных маломерных судах, катерах и шлюпках.

5. Экипажи кораблей Каспийской флотилии выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по надводным и воздушным целям.

На специальном учебно-тренировочном комплексе с военнослужащими проводятся тренировки по борьбе за живучесть корабля, на практике отрабатывается использование спасательных средств при эвакуации экипажа.

Также моряки Каспийской флотилии совершенствуют навыки управления кораблями, оттачивают мастерство в применении противокорабельного, противовоздушного и противолодочного вооружения в составе боевых расчетов и отрабатывают порядок действий экипажа при возникновении нештатных ситуаций.