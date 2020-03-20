Україна розробляє ударну версію гелікоптера з керованими ракетами дальністю 10 км / Відео

15:00 24.04.2020   Украина

ДП ДККБ "Луч" спільно з ДП "Ізюмський приладобудівний завод" впроваджують новітній високоточний ракетний комплекс для встановлення на модернізовані ПАТ "Мотор Січ" гелікоптери Мі-8МСБ-В.

Мова йде про нову кориговану ракету РК-10 яка буде працювати в тандемі з оптико-прицільною станцією наведення нового покоління ОПСН-І, пише defence-ua.

"Конкретно на гелікоптері, ось там (на стенді "Ізюмського приладобудівного заводу") у нас є комплекс, який представляє КБ "Луч" спільно з "Ізюмським приладобудівним заводом". Є оптико-прицільна станція (ОПСН-І) та додаткові необхідні прилади, що будуть встановлені на гелікоптері», - повідомив заступник директора ДККБ "Луч" Георгій Петров журналістам Defense Express під час виставки "Зброя та Безпека-2019".

Представник ДККБ "Луч" відзначив, що державне підприємство закінчує розробку нової ракети (з дальністю до 10 км), яка замінить вже прийнятий на озброєння комплекс "Бар'єр-В" (з дальністю до 8 км) і яка, в першу чергу, буде використовуватися в складі високоточного комплексу озброєння українських гелікоптерів.

"Ми хочемо зробити ракету якомога раніше, ось "Мотор Січ" веде модернізацію гелікоптерів, в першу чергу Мі-8. Ми хочемо її (ракету) туди застосувати. Тобто це комплекс озброєння в якомусь (вітчизняному) авіаційному комплексі, який буде використаний для української армії", - підкреслив Георгій Петров.

Також він додав, що всі компоненти, з яких вироблена ця ракета, виготовляються в Україні.

Під час Міжнародної виставки "Зброя та Безпека-2019" було вперше представлено нову універсальну керовану ракету калібру 170 мм Р-10 зі змінними бойовими частинами, яка призначена для ураження нерухомих та рухомих броньованих об'єктів із динамічним захистом, невеликих кораблів та катерів, а також повітряних маломаневрених цілей. Максимальна дальність стрільби такої ракети – 10 км.

Своєю чергою, ДП "Ізюмський приладобудівний завод" на виставці показав натурний зразок оптико-прицільної станції наведення нового покоління ОПСН-І (вперше продемонстрований у грудні 2018 року). Ця новітня станція оснащена потужною телевізійною та тепловізійною оптикою, що дозволяє виявляти цілі та наводити на них високоточне озброєння. Може встановлюватись на різні види військової техніки, безпілотні літальні апарати, вертольоти та корабельні прицільні комплекси.



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