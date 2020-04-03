Заражение COVID-19 за предыдущие сутки выявлено еще у 4 жителей оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«У нас четыре заболевших. Все – из предыдущих семейных очагов: два в Джанкое, один в Бахчисарае и один в Ялте. Все без симптоматики, однако тесты дали положительный результат», – сообщил Аксёнов.

По официальным данным, общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составило 57, выздоровели 29 человек. Количество граждан, находящихся под меднаблюдением, снизилось до 962 человек.