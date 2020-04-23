За первый квартал перевалка в порту Черноморск составила 6,6 млн тонн
|13:40 24.04.2020
|Украина
В первом квартале 2020 года операторы порта Черноморск превалили 6,592 млн тонн грузов, что на 3,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины.
Обработка сыпучих грузов составила 4,739 млн тонн, увеличившись на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Перевалка зерна составила 4,031 млн тонн (+15,1%), угля - 149,41 тыс. тонн (+73,7%). Обработка руды сократилась на 52% - до 179,73 тыс. тонн.
Перевалка наливных грузов составила 335,56 тыс. тонн (-11,5%), перевалка растительного масла - 319,66 тыс. тонн (-13,9%), а перевалка нефтепродуктов - 15,9 тыс. тонн (+99,3%).
Обработка экспортных грузов составила 5,481 млн тонн (+4,9%), транзитных 319,43 тыс. тонн (+15,3%). Переработка импортных грузов упала на 7,6% до 785,83 тыс. тонн.
За указанный период в порту обработано 458,26 тыс. тонн контейнерных грузов, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Контейнерооборот вырос на 31,7% - до 40 576 TEU.
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