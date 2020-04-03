Драма на МосБирже: Из-за отрицательных цен на нефть трейдеры проиграли все и остались должны сотни миллионов рублей

14:20 24.04.2020   Россия

Нескольких сотен частных трейдеров на Московской бирже, за несколько часов не просто потеряли все деньги, но оказались должны брокерам в двукратном размере.

Произощло это из-за казавшегося математически невозможным падения цен на нефть на 300% за день, опустившее цену барреля до немыслимых минус 37 долларов, пишет finanz.ru.
 
На начало торгов понедельника, 20 апреля, 774 инвестора-физлица держали длинные позиции во фьючерсах на нефть Light Sweet - расчетных, беспоставочных контрактах, которые биржа запустила в апреле 2019 года, позволяя спекулянтам зарабатывать на котировках американского эталонного сорта.

На руках у частников было 31849 фьючерсов, которые на начало торгов стоили 414 млн рублей (в номинале).

С первых же минут сессии цена контрактов с экспирацией в апреле (CL4) начала падать, следуя за котировками в США: с 17,96 доллара на открытии до 15,13 доллара на 10.06 мск. Спустя четыре часа обвал достиг 26%, еще через два - превысил 50%.

К началу вечернего клиринга цена опустилась до 10,29 доллара. На этот момент фьючерсы держали 752 физлица, у них на руках было 29020 контрактов.


Торги возобновились в 19.00, и за 20 минут котировки рухнули до 8,84 доллара. К этому моменту лимит падения, отведенный МосБиржей, был исчерпан. Цена застыла, тогда как в Нью-Йорке нефть продолжала стремительно дешеветь - в 19.45 она ушла ниже 6 долларов, спустя час - ниже одного доллара, в 20.56 добралась до 1 цента, но и этот уровень не устоял. Став отрицательными, котировки посыпались еще быстрее.

На МосБирже нефть стоила по-прежнему 8,84 доллара, но избавиться от нее было невозможно. Торги встали, а держателям контрактов оставалось лишь беспомощно смотреть в монитор.

По итогам сессии в Нью-Йорке фьючерс на WTI закрылся на отметке минус 37,3 доллара за баррель. Ночью МосБиржа объявила, что не будет проводить торги фьючерсом на WTI в последний день (21 апреля), чтобы не допустить «возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов» и зафиксировала отрицательную котировку как цену экспирации.

Фьючерсы, которые утром стоили почти 18 долларов, превратились в долг на 37 долларов. Держатели длинных позиций по контрактам потеряли не только весь объем (около 400 млн рублей на начало торгов), но и остались должны брокерам вдвое больше.

«Когда все произошло, от моего депозита не осталось ничего. И даже хуже. Теперь у меня минус 600 тысяч рублей. При этом на эту сумму долга брокер начисляет проценты - 15,7% готовых», - рассказывает частный трейдер Павел Мальцев.

«Финам» снял мой депозит в 400 тысяч рублей и повесил на меня дополнительный долг 2,1 млн рублей, - говорит другой трейдер, потерявший все. - К сожалению, у меня нет имущества для погашения 2,1 млн рублей долга. Ситуация для меня сравнительна принудительной ипотеке. Если не будет пересмотра условий торгов, и долг сохранится, я потеряю все: имущество, семью, понимание родственников».

Около 200 пострадавших с убытками от нескольких сотен тысяч до 1,5 млн рублей готовят жалобу в ЦБ и обращение в Прокуратуру.

Проблемой для трейдеров стала «планка» - невозможность цены пойти ниже и де-факто остановка торгов. «Мы ничего не могли сделать, не могли продать - система не принимала заявки ниже 8,84, - жалуется Першин - Если бы мы имели возможность продавать контракты вечером 20 апреля, то избежали бы огромного ущерба. Но ее у нас не было».

«Формально торги не останавливались, но реально выйти из позиции было нельзя, так как арбитражера не было и продать было некому», - говорит другой участник событий.

МосБиржа действовала в точном соответствии с собственным регламентом: границы изменения ценового коридора задаются перед торгами и не меняются. Впрочем, даже признав ситуацию форс-мажором и отказавшись от этого правила, биржа не смогла бы обеспечить торги по котировкам ниже нуля. В отличие от американской СME, российская площадка оказалась технически неготова.

«Комитет по Срочному рынку (в среду - ред.) обсуждал этот вопрос 4 часа. Решили быстро двигаться в сторону возможности торговать при отрицательных ценах», - рассказывает Сергей Романчук, президент ACI Russia и бывший председатель комитета.

«Практически единогласно решили расчёты не менять, а действовать согласно спецификации, даже если окончательная цена отрицательная. Результаты экспирации последнего контракта по WTI пересмотрены не будут», - добавил Романчук.

Результатом станет уход инвесторов с МосБиржи, считает потерявший деньги трейдер: «Люди, которые поснимали депозиты в Сбере пойдут не на наш рынок, а на Запад. Купить немножко фьючей и лишиться квартиры - нет больше желания».



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