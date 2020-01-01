Российские банки в марте столкнулись с небывалым наплывом клиентов-физлиц, забирающих валюту со счетов.

Как пишет finanz.ru, на фоне обвала цен на нефть и падения рубля с розничных валютных депозитов утекло 5 млрд долларов, следует из статистики ЦБ.

Отток стал рекордным за всю историю доступных данных центробанка (с 2008 года), как в номинальном, так и в относительном выражении (5,3%).

За один месяц с валютных вкладов исчезла сумма, которую клиенты приносили больше года. Их общий объем с 94,3 млрд долларов сократился до 89,3 млрд - минимума с января-2019.

Именно на валютные вклады пришелся весь отток денег физических лиц из банковской системы, следует из статистики ЦБ.

Клиенты закрывали рублевые вклады банков в период валютной паники 15-25 марта, забрав в общей сложности 616 млрд рублей. Этот отток, впрочем, лишь компенсировал поступления первой половины месяца, и по его итогам рублевые вклады даже незначительно выросли - с 24,503 до 24,523 трлн рублей.

Из этой суммы около трети - 8,75 трлн рублей - это вклады со сроком больше года. 9,076 трлн размещены от месяца до года, а 6,695 трлн лежат на счетах до востребования (в том числе текущих и накопительных).

Таким образом, как следует из данных ЦБ, оттока клиентских рублей из банковской системы в марте не было вовсе.

Таким образом, становится неясным, каким образом в обращении в марте появился почти триллион наличных рублей, который, как считалось, был отражением повышенного спроса на «кэш».

Возможно, эти «средства осели в кассах банков», которые готовились к набегу вкладчиков, отмечают аналитики ЦМИ Сбербанка. Так происходило в кризис 2014 года и, возможно, сценарий повторился.