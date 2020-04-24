Лівія звинуватила Росію у використанні хімічної зброї
|13:00 24.04.2020
|Россия
Уряд національної злагоди Лівії заявив, що російські найманці з так званої "приватної військової компанії Вагнера" застосували хімічну зброю в столиці країни Тріполі.
Як пише Апостроф, про це повідомляє газета Al-Araby Al-Jadeed.
За словами міністра внутрішніх справ Лівії Фатхі Башага, російські найманці, що воюють на боці генерала Халіфи Хафтара, використовують нервово-паралітичний газ в боях в районі Салах ад-Дін на півдні міста.
Він додав, що кілька бійців проурядових сил було застрелено снайперами після того, як було паралізовано нервово-паралітичним газом. Це не могла зробити жодна сторона, крім найманців з "групи Вагнера", стверджує Башага.
Раніше єгипетський журналіст Амру Салахуддін в соцмережах написав, що кілька бійців проурядових сил впали на землю, їх трясло, і вони не могли дихати після бомбардування Салах ад-Діна авіацією Хафтара.
Крім того з'явилися публікації в соцмережах ймовірно, лівійського лікаря, який відзначає, що повідомлення про атаку вказують на використання запалювальних боєприпасів з білим фосфором. Конвенція про конкретні види звичайної зброї забороняє використовувати такі снаряди поблизу населених областей, однак Лівія в ній не бере участь.
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