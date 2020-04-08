Подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") усилит состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, подлодка отправится в поход в ближайшие дни, пишет flot.com.

"Субмарина подготовлена к дальнему походу в Средиземноморье", – заявил собеседник агентства.

Он не уточнил, заменит ли "Ростов-на-Дону" однотипную подлодку "Краснодар", которая, по данным СМИ, в апреле должна была завершить миссию в Средиземном море.

Обычно в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море находятся две ДЭПЛ проекта 636.3, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр".

"Ростов-на-Дону" – вторая подлодка проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") в серии из шести субмарин, построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Ее заложили 21 ноября 2011 года, спустили на воду 26 июня 2014 года, а в состав ВМФ приняли 30 декабря того же года.

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Водоизмещение – 3950 тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, рабочая глубина погружения – 240 метров. Экипаж – 52 человека. Субмарины вооружены 533-мм торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".