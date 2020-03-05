Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
|12:20 24.04.2020
|Абхазия
Новий керівник невизнаної Абхазії 23 квітня на церемонії складення присяги пообіцяв тіснішу співпрацю з Росією.
«Ми будемо активніше працювати з братньою Росією над усіма аспектами двостороннього, рівноправного та взаємовигідного співробітництва», – сказав Аслан Бжанія, термін повноважень якого складає п’ять років, пише Радіо Свобода.
Бжанія 22 березня став переможцем голосування, яке міністр закордонних справ Грузії назвав «незаконним і таким, що повністю суперечить міжнародному праву».
Абхазія оголосила незалежність від Грузії в 1992 році, після цього розпочалася війна між підтримуваними Москвою сепаратистами та грузинською армією.
Росія визнала Абхазію та інший сепаратистський регіон Грузії, Південну Осетію, незалежними країнами після того, як у серпні 2008 року відбулася російсько-грузинська війна. Лише кілька країн світу наслідували дії Кремля, який тримає свої військові підрозділи в обох регіонах.
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