Новий керівник невизнаної Абхазії 23 квітня на церемонії складення присяги пообіцяв тіснішу співпрацю з Росією.

«Ми будемо активніше працювати з братньою Росією над усіма аспектами двостороннього, рівноправного та взаємовигідного співробітництва», – сказав Аслан Бжанія, термін повноважень якого складає п’ять років, пише Радіо Свобода.

Бжанія 22 березня став переможцем голосування, яке міністр закордонних справ Грузії назвав «незаконним і таким, що повністю суперечить міжнародному праву».

Абхазія оголосила незалежність від Грузії в 1992 році, після цього розпочалася війна між підтримуваними Москвою сепаратистами та грузинською армією.

Росія визнала Абхазію та інший сепаратистський регіон Грузії, Південну Осетію, незалежними країнами після того, як у серпні 2008 року відбулася російсько-грузинська війна. Лише кілька країн світу наслідували дії Кремля, який тримає свої військові підрозділи в обох регіонах.