Российская традиция замалчивать «до последнего» практически любую проблему, в ситуации с эпидемией конавируса ведет к полной утрате боеспособности целых подразделений, а прогноз по всей российской армии даже страшно делать.

Как пишет ghall.com, об этом сообщило российское издание sevnews.info.

По информации от крайне встревоженных офицеров штаба Черноморского флота ВМФ РФ, у которых прямо перед глазами в оккупированному Севастополе располагается «карантинное» госпитальное судно для обсервации заразившихся коронавирусом военнослужащих, в штабе ВМФ РФ (Санкт-Петербург) ситуация еще хуже. Об этом им рассказывают их сослуживцы, переехавшие из захваченного Россией Крыма.

В главном штабе ВМФ РФ сложилась критическая ситуация по заболевшим COVID-19. Причем эпидемия в первую очередь затронула командование, что приводит к паническим настроениям и истерикам среди них и ставит под угрозу дееспособность штаба в целом.

Основной причиной создавшейся ситуации называют действия Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, который вовремя не предпринял карантинные меры и, несмотря на явные симптомы заболевания коронавирусом, продолжает службу, активно контактируя с подчиненными, чем ставит их здоровье под угрозу и одновременно способствует распространению эпидемии.

По мнению офицеров из Питера, если он и дальше будет ходить на работу, существует вероятность, что через неделю в штабе останутся только матросы и мичманы для охраны.

Как результат, среди заболевших уже помощники главнокомандующего ВМФ по кадровой работе Саитов и материально-техническому обеспечению Федулов, начальник центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала флота СССР Кузнецова» вице-адмирал Соколов.

Кроме того, по причине участия в подготовке к отмененному “Параду Победы”, одним из эпицентров COVID-19 остается Нахимовское военно-морского училище.

Также, по словам офицеров, коронавирус начал добираться и до воинских частей, причем халатность при несоблюдении элементарных мер безопасности носит массовый и беспрецедентный характер.

В объединённом центре подготовки надводных экипажей ВМФ капитан І ранга Сапрыкин в условиях карантинных мер по всей стране, 17 апреля взял и провел подведение итогов в подразделение с построением личного состава, естественно, без каких-либо мер предосторожности. Его подчиненный – офицер центра Григорьев, который на момент этого никому ненужного подведения итогов был уже инфицирован, по предварительным данным медиков, заразил около 40 человек.

Такие примеры прямо показывают – боеспособность российского флота находится под угрозой, причем ситуацию усугубляют дальнейшие попытки сокрытия фактов распространения эпидемии.

По словам офицеров штаба ВМФ, вместо организации лечения заболевших и карантинных мер для остальных – по приказу командующего, в подразделение едет проверка из управления боевой подготовки ВМФ РФ в составе большой делегации. Наверное, чтобы все уже позаражались окончательно.

“Таким образом коварного врага COVID-19 точно не победить. Остается надеяться, как и офицерам командования ВМФ, на какую-либо внятную реакцию на происходящее со стороны Министерства обороны, иначе может сложиться ситуация, при которой поддерживать боеспособность флота будет просто не кому”, – пишет ресурс.