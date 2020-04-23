За первый квартал 2020 года в порту Одесса обработано 6,282 млн тонн грузов, что на 1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины.

Объем перевалки сухих грузов в январе-марте текущего года снизился на 11,5% и составил 2,372 млн тонн грузов. Обработка зерновых уменьшилась на 7,6% и составила 2,275 млн т, а перевалка руды увеличилась на 26% до 65,58 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 7,8% до 424,18 тыс. тонн, из них 249,57 тыс. тонн составила нефть, 115,11 тыс. тонн - нефтепродукты.

Перевалка тарно-штучных грузов выросла на 10,7% - до 3,485 млн тонн.

Обработка экспортных грузов сократилась на 2,3% - до 4,718 млн тонн, импортных грузов выросла на 23,4% - до 1,28 млн тонн. За январь-март обработано 272,05 тыс. тонн транзитных грузов, что на 21% меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

За указанный период в порту обработано 1,977 млн тонн контейнерных грузов, что на 6,4% больше, чем в прошлом году. Перевалено 163 215 TEU, что на 16% больше, чем в январе-марте 2019 года.

Напомним, морпорты Украины перевалили 41 млн тонн грузов за январь-март 2020 года. Традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры.