Украина закрывает часть Черного моря для проведения стрельб / Карта

11:20 24.04.2020   Украина

В период с 24 по 30 апреля на одесском военном полигоне ВС Украины совместно с представителями украинского ВПК проведут очередные тестовые стрельбы ракетами «Ольха-М» (24-26 апреля) и «Нептун» (26-30 апреля).

Об єтом сообщает группа Информационное сопротивление.

Напомним, 30-31 марта 2020 ГККБ «Луч» на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты «Ольха-М» с дальностью поражения 120 км. Эта ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства.

Реактивная система залпового огня с ракетами «Ольха-М» призвана стать мощным вооружением Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщала группа «ИС», в России напуганы заявлением об украинской ракете «Ольха-М». Пропаганда негодует страны агрессора устроила просто истерику. Издание «Известия» писало: «Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха. В Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре звучали призывы создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав «ядерный взрыв».

Фото с сайта ИС



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