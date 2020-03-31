Украина закрывает часть Черного моря для проведения стрельб / Карта
|11:20 24.04.2020
|Украина
В период с 24 по 30 апреля на одесском военном полигоне ВС Украины совместно с представителями украинского ВПК проведут очередные тестовые стрельбы ракетами «Ольха-М» (24-26 апреля) и «Нептун» (26-30 апреля).
Об єтом сообщает группа Информационное сопротивление.
Напомним, 30-31 марта 2020 ГККБ «Луч» на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты «Ольха-М» с дальностью поражения 120 км. Эта ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства.
Реактивная система залпового огня с ракетами «Ольха-М» призвана стать мощным вооружением Сухопутных войск ВСУ.
Как сообщала группа «ИС», в России напуганы заявлением об украинской ракете «Ольха-М». Пропаганда негодует страны агрессора устроила просто истерику. Издание «Известия» писало: «Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха. В Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре звучали призывы создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав «ядерный взрыв».
Фото с сайта ИС
Ще на цю тему:
У Миколаєві вперше майбутніх «штормових беретів» тренують на курсі морського піхотинця / Фото
Судно ВМСУ «Шостка» выполнило высадку десанта / Фото
Танковые подразделения морской пехоты ВМСУ провели ночные стрельбы
Багатонаціональні навчання в Україні перенесено для запобігання поширенню Covid-19 - Командування об'єднаних сил ЗСУ
Артиллерия ВМСУ провела успешные стрельбы / Фото
Українські військові провели масштабне навчання з відбиття висадки десанту на узбережжі Азовського моря – ООС
Україна провела військове навчання на Азовському морі / Відео
Литовсько-польсько-українське тренування військових «Brave Band»