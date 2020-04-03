Через репресії і залякування, до яких вдається Росія проти незалежних голосів в окупованому Криму, справжній масштаб поширення коронавірусу COVID-19 на півострові невідомий.

Тому російська окупаційна влада має відкрити коридори для гуманітарної допомоги та допустити міжнародних спостерігачів до Криму.

Як пише Центр журналістських розслідувань, про це заявив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ, яке вперше проводилось у режимі онлайн.

«Справжній масштаб поширення коронавірусу в Криму невідомий через обмеження Росії на потік інформації за допомогою переслідування і придушення незалежних кримських голосів», – сказав Гілмор.

«Ми стурбовані відродженням скандально відомих своїми насильницькими діями бойовиків «Самооборони Криму» та «Казацьких братств», які, як повідомляється, отримали повноваження на забезпечення виконання правил карантину у Криму», – додав він.

Посол США також наголосив, що зараз як ніколи важливо, щоб окупаційна влада відкрила коридори гуманітарної допомоги і пропустили міжнародних спостерігачів до Криму.

В окупованому Криму на 23 квітня зафіксовано вже 53 випадки коронавірусної інфекції, в Севастополі виявлено 25 випадків.

У Кримській правозахисній групі зазначають, що офіційна інформація щодо захворюваності коронавірусною інфекцією в окупованому Криму, яку надають представники «влади» півострова, не відповідає дійсності. Дані по кількості тих, що заразилися COVID-19 в Криму значно занижені, медикам дають вказівки не повідомляти про всі випадки підозри на коронавірус.