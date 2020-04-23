В мае 2020 года экспорт российского сырья, которое поступает по системе «Транснефти» в порты на Балтийском и Черном морях, может упасть в 1,6 раза, до 1,35 млн барр. в сутки по сравнению с апрелем.

Об этом сообщило агентство Argus со ссылкой на график отгрузок, передает ghall.com.

В апреле нефтяники планируют отгружать через эти порты 2,2 млн барр. в сутки. Таким образом, снижение составит 0,85 млн барр.

Из балтийских портов (Приморск и Усть-Луга) 1–10 мая компании планируют экспортировать 14 танкерных партий, или 1 млн барр. в сутки, вместо 22 (1,6 млн барр.) в апреле. Из Новороссийска на Черном море 1–5 мая уйдет всего 346 тыс. барр., на 44% меньше, чем в апреле (график на 1–10 мая по этому порту пока не появился).

Снижение экспорта связано с новой сделкой ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заключенной 12 апреля. По ее условиям Россия в мае—июне должна сократить добычу на 1,8 млн барр. (к уровню марта—апреля 2020 года), до 8,5 млн барр. в сутки. Таким образом, снижение морского экспорта на 0,85 млн барр. соответствует половине обязательного сокращения.

Чуть больше 50% нефти и газового конденсата, которые добывают российские нефтегазовые компании, поставляется на внутренний рынок. Добыча нефти для поставок на российские НПЗ также может существенно снизиться из-за падения спроса на топливо. По данным Минэнерго, продажи бензина на АЗС уже упали на 40–50%, дизеля — на 30%.