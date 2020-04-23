США выразили обеспокоенность сообщениями о том, что “пророссийские силы возобновили агрессивную, интенсивную деятельность по обустройству границы” вдоль административной разделительной линии между оккупированным Россией грузинским регионом Южная Осетия и Грузией в районе деревни Тахтисдзири.

Ка пишет ghall.com, об этом сообщает пишет DW.

“Еще большую тревогу вызывает тот факт, что эти действия были предприняты во время православных пасхальных праздников и на фоне глобального пандемического кризиса”, – говорится в заявлении постпреда США в ОБСЕ Джеймса Гилмора, обнародованном в четверг, 23 августа.

В заявлении подчеркивается, что установление “пограничных” знаков на несуществующей границе и требование к грузинским силовикам освободить данный район лишь усиливают напряженность и подрывают суверенитет и территориальную целостность Грузии. “Мы осуждаем эти и все другие действия де-факто властей в Южной Осетии, которые усугубляют напряженность и отвлекают от неотложных усилий, направленных на сохранение жизней и здоровья местного населения”, – указывается в документе.

В своем заявлении Джеймс Гилмор призвал незамедлительно прекратить сооружение любых знаков, построек, ограждений или барьеров, призванных укрепить или расширить незаконное обустройство границы на разделительной линии между Южной Осетией и Грузией. “Незаконные действия России и закрытие пропускных пунктов имеют негативные последствия для людей, проживающих на оккупированных территориях Грузии”, – указал американский постпред в ОБСЕ.

Он напомнил, что с сентября 2019 года несколько грузинских граждан умерли напрасно, поскольку пророссийские власти Южной Осетии не пропустили их через административную границу, чтобы получить медицинскую помощь. Только в апреле, согласно сообщениям, умерли три человека, заявил американский дипломат.

Гилмор вновь призвал Россию прекратить “незаконную оккупацию 20 процентов грузинской территории и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года о выводе своих войск на позиции до начала конфликта. Он также призвал Россию и де-факто власти южной Осетии “незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи и доступ для международных наблюдателей на оккупированные грузинские территории Южной Осетии и Абхазии”.