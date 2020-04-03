Контррозвідка Служби безпеки України фіксує системну роботу російських спецслужб із втягування українських громадян у діяльність на шкоду державній безпеці нашої країни.

Про це йдеться на сайті СБУ, пише Укрінформ.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Генічеського району Херсонської області під час поїздки до своїх рідних, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, потрапив у поле зору ФСБ РФ. Під час наступного виїзду до кримського півострова чоловік був незаконно затриманий під вигаданим приводом російськими прикордонниками. Потім українця доставили до одного з приміщень так званого пункту пропуску "Джанкой". Там представники російських спецслужб намагалися схилити його до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози на адресу родичів українського громадянина", - йдеться у повідомленні.

За задумом кураторів чоловік мав збирати відомості про діяльність однієї з громадських організацій Херсонщини, а також інформацію про переміщення українських військових підрозділів, дислокованих на території регіону. Зібрані розвідувальні дані "агент" мав передавати російським спецслужбам каналами електронного зв’язку.

У ході проведення контррозвідкою перевірки чоловік детально розповів про обставини вербування і отримане завдання.

Враховуючи те, що мешканець Генічеського району добровільно повідомив органам Служби безпеки України про свій контакт з ФСБ РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, Херсонський міський суд звільнив його від кримінальної відповідальності відповідно до положень ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

СБУ вкотре нагадує, що звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчиняв і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.