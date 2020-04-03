Указ президента РФ, яким українців позбавлено права володіти землею в окупованому Криму, як і черговий незаконний призов кримчан на військову службу є грубим порушенням міжнародного права.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час першого онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 23 квітня, повідомляє Укрінформ.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігали за низкою тривожних подій на Кримському півострові, тимчасово окупованому Росією. Найбільш провокаційним було введення заборони на володіння землею у прибережених районах для громадян України, які тепер втратять свої земельні ділянки, що були законно отримані до окупації, та черговий незаконний призов на військову службу, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", - заявив він.

Український дипломат нагадав, що мандат СММ ОБСЄ в Україні охоплює всю територію України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

"Ми дякуємо Місії за моніторинг пунктів пропуску між Херсонською областю та Кримським півостровом. Водночас, ми як і раніше переконані, що цього недостатньо", - зазначив Євгеній Цимбалюк.

За його словами, СММ має приєднатись до інших структур ОБСЄ, що висвітлюють ситуацію в Криму, як це було у випадку з останнім звітом представника ОБСЄ з питань свободи медіа до ЮНЕСКО.

"Ми в черговий раз закликаємо СММ провести дистанційний моніторинг прав людини в Криму, використовуючи, зокрема, надану ООН методологію", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

20 березня 2020 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким "заборонив" людям без громадянства РФ володіти землею у прибережних районах окупованого Росією Криму.