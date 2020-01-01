Минпромторг России выступил с предложением обязать бюджетных заказчиков судов и морской техники, работающих по 44-ФЗ, строить заказы только в России.

Необходимость соответствия таких судов постановлению 719 (определяет критерии признания продукции произведённой в РФ) должна прописываться в конкурсной документации. При этом новые требования не касаются госкомпаний.

Как пишет sudostroenie.info, об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на проект документа.

В Минпромторге, Росморречфлоте и ФГУП "Росморпорт" не ответили на запросы издания. Собеседники газеты отмечают, что одним из поводов для введения новых требований мог стать конкурс "Росморпорта" на постройку ледокола проекта 21900М2.

Напомним, конкурс на строительство дизель-электрического ледокола мощностью 18 МВт для Дальневосточного бассейна ФГУП "Росморпорт" объявил в августе 2019 года. Единственная заявка была подана заводом "Пелла", контракт с котором был заключен в сентябре того же года. Позднее стало известно, что для постройки ледокола планируется задействовать немецкую верфь "Пеллы" – Pella Sietas.

В апреле 2020 года "Росморпорт" объявил конкурс на постройку второго ледокола мощностью 18 МВт для морских портов Северо-Западного филиала. Подведение итогов процедуры запланировано на 8 мая.