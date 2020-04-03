Прокуратура АРК завела дело на российского пилота, летавшего в оккупированный Крым
|08:40 24.04.2020
|Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении преступления пилоту одной из российских авиакомпаний, который совершал полеты на оккупированный полуостров.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры АРК, пишет РИА Новости.
"Пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт Симферополь временно закрыт для полетов, нарушая установленные ограничения осуществления полетов в пределах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения, неоднократно совершал рейсы и незаконно переправлял людей через государственную границу на территорию оккупированного полуострова, нарушая при этом правила международных полетов", - говорится в сообщении прокуратуры АРК.
Российский пилот объявлен в розыск, его местонахождение устанавливается.
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